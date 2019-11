Primeur: Fryslân hat earste 'stookalert' foar houtkachels

By it ferbrânen fan hout yn de kachel komme skealike stoffen frij, lykas benzeen en koolmonoxide. De reek is foar eltsenien skealik, mar benammen foar minsken dy't al lêst hawwe fan de longen. It is dizze moanne foar it earst dat it RIVM mei sokke warskôgingen komt. Se neame dat in 'stookalert'.

It 'stookalert' past by de strangere regels dy't it kabinet ynfiere wol foar houtkachels. Earst soene der fan 2022 ôf strangere noarmen foar houtkachels ynfierd wurde, mar it kabinet hat besletten om de easken al op 1 jannewaris te ferskerpjen. Reden dêrfoar binne de al besteande strangere regels yn de buorlannen.

It kabinet wie benaud dat as Nederlân efter bliuwe soe, der in protte âlde kachels út België en Dútslân nei ús lân komme soene.