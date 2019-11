Wetterskip set fleantúch yn om CO(2) út fean te mjitten

De mjitgegevens moatte sjen litte hoe't de útstjit fan CO(2) út it feangreidegebiet it bêste fermindere wurde kin. It giet om in nije mjitmetoade. It plan is om takom jier alle twa moannen ûndersyk te dwaan. Sa moat ûnderoaren dúdlik wurde hoefolle ferskil der sit yn CO(2) konsintraasje, yn fergelyk mei de klaai en it sân. Ek oare provinsjes kinne dan fergelike wurde.

By it ferminderjen fan de CO(2) útstjit wurdt ûnferoare sjoen nei hegere wetterstannen. Yn it Nationale Klimaatakkoord is fêstlein dat der oer tsien jier 49 persint minder CO(2) frijkomme mei. Maatregels yn it feangreidegebiet moatte dêrby helpe. It leechfleanende mjitfleantúch kin foar lûdsoerlêst soargje, sa warskôget it wetterskip.