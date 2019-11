Fan filmjûn nei grut evenemint: 40 jier Noordelijk Film Festival

Franke Visser út Friens is grut fan en hat elke edysje meimakke. Sels doe't er acht jier yn Noarwegen wenne kaam er elk jier spesjaal foar it festival werom nei Ljouwert. Hy besiket safolle mooglik films te sjen en dat is bytiden in hiel gepuzel. Hy hat yn al dy jierren wol tûzen films sjoen. "Myn wurk en relaasje moatte derfoar wike, it leafst begraaf ik my yn De Harmonie."

It festival is troch de jierren hinne flink groeid en de sfear is dêrtroch wol oars wurden, fynt Visser. "Yn de begjinjierren wiene we as publyk mar in lyts ploechje en elkenien koe elkoar. Fierder wie it wie hiel eksperiminteel: 'vrijheid blijheid'."