Widdo Van Seggeren wurdt ûndersocht yn Pieter Baan Sintrum

It fersyk om de tsjûgen nochris te hearren kaam fan de advokaat fan de fertochte, dat is de widdo fan de yn 2017 dea fûne Tjeerd van Seggeren. It fersyk om de behanneling fan de saak te ferpleatsen nei Arnhim waard net honorearre.

De widdo woe de saak ferhûzje om't se gjin betrouwen hat yn in earlik proses, omdat se yn Ljouwert earder foardiele waard ta 20 jier finzenisstraf. Sels ûntekent se belultsenheid. It iepenbier ministearje frege woansdei om in ûndersyk fan de fertochte yn it Pieter Baan Centrum, it gerjochtshôf hat dêrmei ynstimd.