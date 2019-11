Grutste kâns op lang houlik yn Eaststellingwerf

De gemeente dêr't de minsken it absolút net sa lang mei-inoar úthâlde is Ljouwert. De minste fyftichjierrige houliken wurde dit jier fierd yn ús haadstêd. Yn ûndersteande tabel is te sjen hoe't dyn gemeente skoart op it mêd fan fyftichjierrige houliken. Yn de tabel stean de totale oantallen, de ranking is basearre op dat oantal, korrizjearre nei it tal ynwenners.