Staatstoezicht oer ôffalwetterynjeksje: "Geen reden om te controleren"

Flaters

Ut ûndersyk fan de fjouwer noardlike regionale omroppen hat bliken dien dat offsjele gegevens en rapporten oer mynbou yn ús lân fol steane mei flaters. Geregeld is sprake fan tsjinstridige advysrapporten oer de gas-, oalje-, sâltwinning en ôffalwetterynjeksje. "De grote vrees die we toch al hadden, blijkt nu keiharde waarheid', is de reaksje fan ien fan de boargerkomitees.

We witte net oft der echt gjin ôffalwetter lekt yn Rossum. Dêrfoar moatte we de NAM fertrouwen op syn wurd. We witte net oft der yn Eesveen swierder gemysk ôffalwetter ynjektearre wurdt. Om't noait op de gearstalling kontrolearre wurdt. It Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) erkent dat dy kontrôles hielendal gjin prioriteit hawwe en der eins ek noait echt meunstere is. SodM moat út namme fan ús en ús takomst tasjen op wat yn ús boaiem bart, mar sjocht inkeld nei oantoanbere risiko's op de koarte termyn.

Lânsbelang

Gemeenten hawwe in opmerklik bytsje ynfloed op mynbou binnen de gemeentegrinzen. Datselde jildt ek foar de provinsjes. Alles dat him binnen de grinzen fan de boarlokaasje ôfspilet, falt ûnder tafersjoch en ferantwurdlikheid fan it ministearje fan Ekonomyske Saken. Yn it ramt fan it algemien lânsbelang. Dat jildt nei ôfrin fan it winningsproses ek foar it oprêden fan de fersmoargingen dy't by gemiddeld in fjirde fan alle boarlokaasjes yn de direkte omjouwing yn de boppeste boaiemlagen oantroffen is. Yn in tal gefallen steane dy fersmoargingen al yn kontakt mei it grûnwetter, dêr't it gefaar foar natuer en folkssûnens mei tanimt. Mar de provinsjes kinne net yngripe en ek gemeenten moatte duldsum tasjen.

Ferantwurdlikheid

It bewust lytser meitsjen fan risiko's komt fuort út it feit dat de gas- en oaljeboeren leaver net ferantwurdlik wêze wolle foar de skea dy't ûntstean kin as gefolch fan de aktiviteiten yn de boaiem.

De bedriuwen hawwe inkeld en allinne as doel jild te fertsjinjen. Klokkelieders wurde juridysk 'monddood' makke of deaswijd. Ferantwurdlikheden wurde op de (ryks)oerheid ôfspile. Troch de djiptes dêr't de aktiviteiten op plakfine, sil de echte skea him wierskynlik dochs pas nei jierren iepenbierje.