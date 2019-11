Moade-studinten yn Ljouwert naaie rêchsekken foar flechtlingen yn Grikelân

Bas Timmer, de ûntwerper fan it pak, wie woansdeitemoarn yn Ljouwert oanwêzich by de start fan de naaidagen op de middelbere skoalle. Timmer fertelde dat hy op it idee foar it pak kaam, neidat in dakleaze heit fan twa freonen fan him ferstoarn wie yn de kjeld. De ûntwerper makke it pak mei in sliepsek en stof dy't er fan twa bedriuwen krige. It gie om restmateriaal en dêrom wie it goedkeap en duorsum.