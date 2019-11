Filmtip Noordelijk Film Festival: Swoon en Nei de Dûns

"Mijn tip voor vandaag is de openingsfilm Swoon en de voorfilm Nei de Dûns. Voornamelijk vanwege de voorfilm waar ik aan heb meegewerkt als First A.D. (assistent-director: immen dy't ferantwurdlik is foar alles wat op in set bart, hy of sy soarget derfoar dat alle ûnderdielen fan de filmcrew har wurk goed dwaan kinne. red).

Nei de Dûns is met een compleet Friese cast en crew gerealiseerd en daar mogen we trots op zijn: Het kan hier dus! Bovendien is het een schitterende film geworden.

Aansluitend wordt de film Swoon vertoond, wat een spektakel voor het oog belooft te zijn", seit Dokter.