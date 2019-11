Lêste tegeltsjes en in hantekening fan Vlaskamp: spoartunnel Hurdegaryp iepen

De tunnel wie in winsk fan it doarp. "Sûnt der in sneltrein by kaam is, steane we altyd stil foar it spoar. Dêrom ha we frege om in tunnel en dat ha we foar elkoar krigen troch te lobbyen. Mei de politisy ha we in oerke foar it spoar stien en sjoen nei wat der allegear wol net barde. Krekt nei't de trein fan Ljouwert foarby wie, koe der ien auto oer it spoar. Dan gongen de hekken alwer omleech, omdat de trein fan Grins deroan kaam."

Dan wie it in tafaller dat ek ProRail fan de oerwegen ôf wol. "Dit wie in hiele drokke oerwei", seit Schriemer. "Dus dat spile foar ProRail ek mei. Der komt no ek noch in loopbrêge oer it spoar. Dan kinne de bern der sa oerhinne, hoege se net mear oer de drokke dyk."