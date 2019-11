363 bestjoerders beboete by snelheidskontrôle op Skylge

Ek yn Gerkeskleaster hat de plysje in radarkontrôle holden. Dat diene se omdat omwenners klage hiene oer de snelheid fan it ferkear dêr. Ferkear mei dêr 50 kilometer it oere. 121 passanten holden har dêr net oan. Yn totaal kamen der 507 auto's lâns de kontrôle.