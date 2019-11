D66 wol jild reservearje foar oanlis Lelyline

Yn febrewaris naam Provinsjale Steaten it beslút om akkoart te gean mei de oanlis fan de Lelyline. No is der wol jild reservearre foar in ûndersyk nei de helberheid, mar der is gjin reservearring dien foar de echte oanlis.

"Wy wolle ús oanbuorjende provinsjes en it regear sjen litte dat wy de oanlis fan 'e Lelyline serieus nimme. Troch sels in bedrach te reservearjen, litte wy sjen dat it ús earnst is", seit fraksjefoarsitter Romke de Jong fan D66 yn de Steaten.

Neffens syn partij kin de Lelyline net allinnich tiidwinst opsmite foar Noarderlingen dy't nei de Rânestêd reizgje, mar kin it ek in oplossing wêze tsjin krimp. "Hjir wenje en wurkje yn 'e Rânestêd. Dan is de Lelyline ek in ynvestearring yn leefberens en ûnderhâld fan foarsjenningen."