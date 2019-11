Boeren Skier sykje provinsjale stipe by omskeakeling nei duorsume lânbou

"Net allinnich Skiermûntseach hat in stikstofprobleem, hiel Nederlân hat in stikstofprobleem", seit de deputearre. "It is my dêrom hiel wat wurdich om dit trochgean te litten."

Soad oerlis

Kramer en syn kollega Douwe Hoogland binne dêrom alle wiken drok dwaande mei it ferhaal Skiermûntseach. Ferline wike wie Kramer op it eilân foar oerlis mei boargemaster Ineke van Gent en boer Ludie van der Bijl, tongersdei wurdt der fierder praat op it provinsjehûs mei saakkundigen fan it ministearje fan lânbou. "As we mei ús allen dizze kant op wolle, dan moatte we dat de boeren ek mooglik meitsje", seit Kramer dêroer. Hy stribbet dernei dat der op syn lêst ein novimber in 'wurkber resultaat' leit.

Kramer wol dêrfoar alle opsjes ûndersykje, fan partisipaasje troch bedriuwen oant Europeeske stipe, mar seit dêr leaver net te folle oer salang't de ferkenningen noch rinne.

Suvel op it eilân

It doel fan it projekt is dat de ekstinsyf produserre molke safolle mooglik op it eilân ferwurke wurdt yn in eigen tsiismakkerij en ek opiten wurdt. De eilânsuvel hoecht dan net mear nei de wâl brocht te wurden, en de tsiis net mear fan wâl nei eilân. "Foar in moai eilanner tsiiske sjoch ik ek wol eksportmooglikheden", seit Kramer oer it businessmodel foar duorsume lânbou op Skiermûntseach.