Sander de Rouwe: Dantumadiel bepaalt sels hoe't se besunigje

Dantumadiel net allinnich

Dantumadiel springt yn it each, mar der binne folle mear gemeenten mei jildpine. "It is oan elke gemeente om dêr de kommende wiken in beslút oer te nimmen", seit De Rouwe. "As provinsje wolle we op 15 novimber de besluten ha. Dan besjogge oft we meisjen moatte mei de finânsjes, om foar te kommen dat se ûnder tafersjoch komme fan it Ryk. Want dat wolle we net."