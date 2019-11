Bestjoer doarpshûs Feanwâlden yn petear mei oare jildsjitter

KNHM stiet foar Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Dat is in ideële organisaasje dat in positive bydrage leverje wol oan de kwaliteit fan de leefomjouwing. Dy organisaasje hat sels kontakt socht mei de stichting fan it doarpshûs. "It is in serieuze partij", seit foarsitter Roel Dijkstra fan de stichting MynSkip.

Pineholledossier

It doarpshûs fan Feanwâlden is ien fan de pineholledossiers fan de gemeente Dantumadiel. Omdat de gemeente yn de finansjele problemen sit, besleat de ried moandeitejûn om gjin jild frij te meitsjen foar it doarpshûs. Earder wie ôfpraat dat der wol jild komme soe.