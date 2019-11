It Hearrenfean moat nij walhalla foar truckers wurde

De grutte romte foar truckers mei fyftich plakken moat oan de noardkant fan It Hearrenfean komme. De besteande plakken yn de gemeente binne neffens de partij beheind en boppedat moat it feiliger.

No faak yn wenwiken

It is net dat de plakken no net feilich binne, mar it falt PvdA-fraksjefoarsitter Wanda Ottens op dat frachtweinsjauffeurs no ek faak yn it wykein yn wenwiken stean of by de McDonald's. "Dat is fansels net de bedoeling."