Wurk oan N358 tusken Ternaard en Mitselwier

Oant 8 novimber wurket de provinsje oan de dyk tusken de rotonde Lauwersmarwei (N358/N361) oant flak foarby de rotonde Mitselwier. De ferbining mei de Roptawei bliuwt wol iepen.

Fan moandei 18 oant en mei freed 22 novimber is it wurk oan it twadde diel: dat is fan de Van Haringsmastraat (Ternaard) oant de krusing Wierumerwei/Ternaarderwei.

It ferkear ûnderfynt hinder fan it wurk oan de dyk. Der binne omliedingen.