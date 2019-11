Wethâlder Kempenaar: Dantumadiel hat wol deeglik finansjeel takomst

Kempenaar is der wis fan: "Dantumadiel bestiet yn 2030 noch as selsstannige gemeente." It kolleezje hat in oanpast begruttingsfoarstel skreaun om de gemeente wer finansjeel sûn te krijen. Sa moatte de algemiene reserves wer op it minimale nivo komme dêr't de gemeente no ûnder sakke is. Dat wurdt dien troch de gemeentlike lêsten te ferheegjen en guon ûnreplike saken te ferkeapjen.

Belestingen omheech

Kempenaar: "Wy moatte soarchfâldich omgean mei de middels dy't wy no yn de begrutting hawwe." Nei de ferheging fan de gemeentebelestingen sitte dy noch altyd krekt ûnder dy fan de buorgemeenten, sa seit er. Hy rekkenet derop dat it oanpaste foarstel fan it kolleezje tiisdeitejûn op de riedsgearkomste posityf ûntfongen wurdt. De wethâlder seit dat er de situaasje sels oankaart hat by de deputearre en dat se mei-inoar ta de konklúzje kaam binne dat der wat barre moat.

Dantumadiel sit yn in amtlike gearwurking mei de de oare gemeente yn Noardeast-Fryslân, mar is bestjoerlik selsstannich. In bestjoerlike gearwurking, dus eins in komplete fúzje, soe mear grutskaligens jaan, wat mooglik ta in bettere oanpak fan de problemen liede kinne soe. Kempenaar sjocht dêr neat yn. "Ik sjoch dêr it foardiel net fan", seit er.