FRL Post hâldt op mei partikuliere post

Neffens it berjocht op de webside fan it bedriuw kin it net mear út om partikuliere post te behoffenjen. De postsegel wurdt hieltyd minder ferkocht en de hannelingskosten waarden hieltyd heger. Dêrtroch binne de FRL-postpunten net mear rendabel. Dy tsjinnen benammen om partikuliere post te fersprieden.

De direksje seit it spitich te finen dat der no gjin alternatyf mear is foar de segel fan Post.nl. Se sjogge yn dat it as in ferrassing komt foar in soad klanten sa flak foar de feestdagen mar koene net oars as dizze kar meitsje, sizze se.

FRL Post skriuwt op de webside: "De directie van FRL wil u via deze weg hartelijk danken voor het vertrouwen die u in de achterliggende jaren heeft getoond in FRL! U kunt zich voorstellen dat wij met pijn in het hart deze beslissing hebben moeten nemen. Velen van u maken al sinds de oprichting van FRL Post in 1993 gebruik van het netwerk. Voor uw inzet zeggen wij u hierbij hartelijk dank."