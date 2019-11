Iris Kroes ambassadrise foar kampanje oer it skieden fan ôffal

Yn de kampanjesearje 'Bij de mensen thuis' wurde der ferskate thússituaasjes yn byld brocht wêrby't it skieden fan ôffal wichtich is. Iris Kroes lit sjen dat it skieden fan ôffal ek by it ferhûzjen fan belang is. It Ryk wol dat de ynwenners fan Nederlân yn 2020 folle minder ôffal produsearje. Dêrnjonken moat goed 75 perint fan it ôffal goed skieden wurde neffens de doelstellingen fan de oerheid.