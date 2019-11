Gemeentlike fergoedingen foar mantelsoarch rinne bot útinoar yn Fryslân

It ûndersyk fan MantelzorgNL waard dien yn it ramt fan de Dei fan de Mantelsoarch, dy't kommende snein hâlden wurdt. Fan acht Fryske gemeenten koe MantelzorgNL net fine oft se in fergoeding beskikber hawwe: it giet om Waadhoeke, Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Opsterlân, Hearrenfean, Flylân en Skiermûntseach.

Yn trije Fryske gemeenten is der wól in jildbedrach beskikber foar mantelsoargers. Yn De Fryske Marren is dat mei 150 euro it heechst. Harns jout 100 euro.

Koartingsbon

Ek is der in tal gemeenten dat in fergoeding jout yn de foarm fan in koartingspas: op Skylge is dat in bon fan 25 euro. Súdwest-Fryslân en Weststellingwerf jouwe ek in bon, mar dêr is it bedrach net fan bekend.