Fryske regisseur Bart Dokter: “Leeuwarden mag trots zijn op Noordelijk Film Festival”

De filmkarriêre fan Dokter begûn yn Drachten. Hy waard dêr operateur by de bioskoop en wie dêr ferantwurdlik foar it technyske proses, bygelyks de projeksje fan de films dy't draaid waarden. "In die hoedanigheid zie je heel veel films", seit Dokter, "en op een gegeven moment dacht ik 'dit wil ik ook'."

Sa rûgele Dokter yn it fak. It regissearjen fan films is foar him in passy wurden. "Film is het enige medium dat nog écht binnenkomt. Niemand neemt nog de tijd om echt te luisteren, men luistert alleen nog maar om daarop te kunnen reageren. Film is wat dat betreft de uitzondering die de regel bevestigt."

Dokter syn lêste film is Aurora, in koarte film fan goed fiif minuten. Om net daalks it hiele ferhaal te ferklappen wol hy net al te folle oer dy film kwyt, mar: "Het is geschreven vanuit een boodschap. Voor mij begint een film altijd vanuit de vraag 'wat wil je vertellen?' Dick Maas zei altijd 'voor een boodschap ga je maar naar de Albert Heijn', maar dat is duidelijk een ander vertrekpunt dan ik heb", fertelt Dokter.