Provinsje tsjin Dantumadiel: Oare begrutting, oars previntyf tafersjoch

De begrutting soe moandeitejûn behannele wurde yn de ried fan Dantumadiel, mar wethâlder Rommy Kempenaar fan finânsjes hat tongersdei fan de provinsje te hearren krigen dat de begrutting net goed wie.

Nei't de fergadering moandei in skoft skorst wie, kundige boargemaster Klaas Agricola in nije begrutting oan dy't no behannele wurdt. Dat kin, seit Agricola, as de mearderheid fan de ried akkoart is. It CDA en de VVD stimden tsjin it fierder gean mei de riedsgearkomste oer de nije begrutting. "Wy sille de fergadering net ferlitte, sa't op oare plakken wol bart", sei fraksjefoarsitter Jan Jitze Visser fan it CDA. "Mar we nimme hjir gjin fernatwurdlikheid foar."

It kolleezje krige fan oare opposysjepartijen de kompliminten foar de begrutting. "Dat er opnieuw een sluitende begroting ligt, verdient een compliment", sei Tom Bakker fan de SGP.