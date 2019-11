LDODK set útein mei Kuorbal League yn 'Wedstriid fan de Wike'

De Gordyksters wolle harren prestaasje fan ferline seizoen, wêryn't se strânen yn de heale finale, ferbetterje. "It seizoen stiet foar LDODK yn it ramt fan ien ding: Ahoy helje", seit sportferslachjouwer Freark Wijma. Yn Ahoy wurdt de finale spile. "Hoe, wêr en mei wa makket se neat út. Se wolle it perfoarst helje."

It kin dêrby helpe dat Erwin Zwart en Marjolijn Kroon ophâlden binne as ynternasjonal. "Se kinne harren dêrtroch folslein op LDODK fokusje." Boppedat hat LDODK der mei Marloes Frieswijk in ynternasjonal bykrigen.

De wedstriid tusken Tempo en LDODK begjint sneontejûn om 20.00 oere yn Alphen aan den Rijn. It duel is live te folgjen op de webside en yn de app by Omrop Fryslân.