Basisskoalle Het Baken yn Harns hâldt woansdei de duorren ticht om oan te sluten by de ûnderwiisstaking. De learkrêften lizze harren wurk del foar in better lean en wolle de wurkdruk yn it ûnderwiis ferleegje. In soad âlden moatte haljetrawalje noch opfang regelje en hawwe mingde gefoelens oer de dosintestaking.