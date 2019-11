Undersyk wiist út dat sâlt noch minder is as tocht: "Laat het zout staan"

"Ik was wel verrast door de uitkomst" fertelt Ilse Schroever, se is ynternist yn it hertsintrum fan it MCL yn Ljouwert. "We wisten al wel dat zout zorgt voor een hoge bloeddruk en dat zorgt voor een hogere kans op hart- en vaatziekten. Zout is niet goed en we eten teveel zout."

Dit ûndersyk is neffens har in ekstra argumint om der mear om te tinken. "Zout is dus nog slechter dan we al dachten en het kan dus ook ontsteking in de vaatwand veroorzaken wat weer een grotere kans op hart- en vaatziekten geeft. Bij het MCL maken we mensen duidelijk dat ze minder zout moeten eten. We krijgen meer binnen dan je denkt."

It ûndersyk is dien by sûne frijwilligers fan in jier as 30. In part krige in soad sâlt binnen en in oar part krek folle minder as gewoanwei. "Ze namen een hapje huidweefsel en zagen dat bij de 'zoute' groep meer ontstekingscellen waren te zien."

Har advys is om gjin sâlt oan it iten ta te heakjen. "Vaak zit er al zout in de producten. Dus laat het zout staan en gebruik andere kruiden voor de smaak."