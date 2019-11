Sportcast: "Hearrenfean hat mear echte mannen nedich"

SC Cambuur en NEC slaggen der net yn om te skoaren. It wie it earste puntferlies fan de Ljouwerters yn it eigen stadion. Dat wie lykwols gjin skande, want NEC wie in goede ploech, fûn ek Geert van Tuinen: "Kinst de top fan de kompetysje sa wol ynfolje: NAC, De Graafschap, Cambuur, NEC en Excelsior sille stride om de titel."

Smetsje op de wedstriid wie it útfallen fan Jordy van Deelen, al koe syn ferfanger Doke Schmidt Geert van Tuinen wol bekoare: "Doke Schmidt wie fantastysk. Hy is sa sterk en hy is in oanjager yn it fjild, krekt wat Cambuur nedich hat."