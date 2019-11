Plysje oefenet yn Ljouwert tsjin oanslach

De plysje, de Keninklike Maresjaussee en it Iepenbier Ministearje binne moandei dwaande mei oefeningen tsjin in oanslach. It is de earste oefendei yn in searje fan oefeningen dizze moanne. As ûnderdiel fan de oefening fleach moandeitemiddei oeren efterinoar in helikopter boppe Ljouwert.