Alle fjouwer Fryske sikehûzen dogge mei oan staking op 20 novimber

Oer it hiele lân is in grutte reewilligens om te staken. Yn sikehûs Tjongerschans op It Hearrenfean dogge alle 1.400 meiwurkers mei en by it MCL, mei 3.700 meiwurkers, docht 80 prosint mei.

Hûnderten ôfdielingen, lykas operaasjekeamers, radiology, ferpleechôfdielingen, fasilitêre tsjinst en laboratoaria binne 24 oeren lang ticht.

De sikehûsmeiwurkers binne lilk op de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen fanwegen it útbliuwen fan in goede cao. De fakbûnen wolle in goede strukturele leansferheging yn 2019 en in ekstra taslach op lean as meiwerkers op it lêst momint oproppen wurde. Ek wolle se goede ôfspraken oer arbeids- en rêsttiden en oer ynstream en behâld fan meiwurkers.

Mei elkoar falle 200.000 meiwurkers ûnder de cao. De âlde cao ferrûn op 31 maart dit jier.