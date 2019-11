Twa miljoen euro ekstra foar oanpak Fryske wurkleazens

Dêrfoar wurde saneamde matchingseveneminten en inspiraasjetours organisearre. Foar elke wurksykjende is in budzjet beskikber foar persoanlike begelieding nei in baan of it folgjen fan in oplieding.

Fryslân Werkt

It jild wurdt ferdield troch Fryslân Werkt, dêr't alle Fryske gemeenten, it UWV, sosjale wurkplakken, ûnderwiis en sosjale partners yn gearwurkje.