Histoaryske skaakwedstriid komt 'foar de bakker' yn Frjentsjer

"Dat wie doe by bakkerssaak Riemersma, mar dy is der net mear, mar Siesling is in goede ambassadeur foar it Frysk damjen, dus dat koe ek hiel moai", fertelt damkenner Liuwe Westra.

Dy histoaryske partij yn 1958 ûntstie nei in opmerking fan skriuwer Godfried Bomans. "Hy skreau 'bakkers zijn altijd slechte schakers' mar dat wie net serieus. Hy sei dat nei't Max Euwe net goed spile hie en neffens him kaam dat om't er in broadsje iten hie. Moal soe net goed foar de holle wêze. No, dat liet de bakker him fansels net sizze. Hy skreau Bomans in brief en dage him út foar in partij. De set waard alle dagen trochbelle."

De notaasje fan dy partij stie sels yn de krante. "Der wie in soad publisiteit, mar ik ha it ferrin fan de partij noch net boppe wetter krigen."

Damje yn stee fan skake

Yn stee fan skake is no keazen foar in partij Frysk damjen. Bakker Siesling docht sels net mei, om't er it net oan tiid hat. Foeke Tiemersma nimt it tsjin Nederlânsk kampioen Hans Jansen op.

De bysûndere damwedstriid yn de bakkerswinkel wurdt 61 jier nei dato op 'e nij organisearre om it Frysk damjen 'yn de etalaazje te setten' en de tinksport mear te promoatsjen. "It Frysk damjen is mei in opmars dwaande. De lêste tsien jier dogge minsken it ek yn de rest fan de wrâld, dat kin fansels no mei ynternet."

Ek yn Tresoar yn Ljouwert stiet in damboerd dêr't de partij op te folgjen is.