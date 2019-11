Mynbou: "Grutte eangst blykt spikerhurde wierheid"

Harns

Ald-riedslid Rinze Post fan Harlinger Belang hâldt him al jierren dwaande mei de gefolgen fan de gas- en sâltwinning yn en by Harns. "Jierren lyn waard hjir de gasproduksje fan in beskaat gasfjild foar in part oerhevele nei de gasproduksje fan in oar fjild. Sa liek it oft út it iene fjild minder gas wûn wie as dêr't offisjeel sprake fan wie."

"Sa 'verdoezelest' datst tefolle produsearret, mar eins hie it bedriuw hjir in miljeufergunning oanfreegje moatten", seit Post wis. Troch de produksjesifers te manipulearjen hat it gaswinbedriuw himsels yn dit gefal hege ekstra kosten besparre. Post ûnderskriuwt de befiningen út it ûndersyk fan de fjouwer noardlike regionale omroppen.

It âld-riedslid komt mei in oar foarbyld dat him djip rekket. Foardat de sâltwinning by Harns begûn, wie de prognoaze dat de boaiem troch de aktiviteiten yn 20 jier sakje soe mei 17 sintimeter. "Soargen hoegden we ús net te meitsjen, sa waard doe sein." Mar ûnderwilens is sprake fan 35 sintimeter boaiemdelgong en binne de winningen yn it gebiet sels stillein. Ek Post seit: "net alle rapporten binne fout, mar in hiel soad rapporten doge gewoan net."