Danny Noppert nei finaleferlies: "Ik hie myn krûd fersketten"

Nei ôfrin wie der benammen bliidskip by Noppert. "Troch myn finaleplak ha ik my no al pleatst foar de Grand Slam. Dat skeelt my in fleantochtsje nei Ingelân, dêr't ik my oars besykje moatten hie te pleatsen. Ik bin op de goeie wei. Ik hie miskien wat skerper smite moatten yn de finale, mar Michael is sa gigantysk goed. Der sil in momint komme dat ik him de baas bin."

Noppert hat folop genoaten fan de World Series Finals yn Amsterdam. "Dit wie myn moaiste wykein oant no ta. Dat it publyk myn namme ropt, betsjut hiel folle foar my. Ik fiel my krekt in fuotballer, dy't skoart."