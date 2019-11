Start Toskepoetswike: "In kwart fan de bern poetst te min"

It is wichtich dat der omtinken is foar toskepoetsen. Mar it giet fierder as allinnich it poetsen. "Ek ús ytgewoanten binne feroare", leit De Vries út. "Bern drinke hieltyd mear frisdrank mei in soad sûker. Mar bern ite ek hieltyd faker op in dei. Dat is allekearen wer in oanfal op de tosken. Dêrom leaver net mear as sân kear op in dei wat ite of drinke."

Tegearre mei studinten fan de opleiding Tandartsassistente wurde de lessen organisearre. "Yn alle lessen komt de poetsynstruksje werom", fertelt De Vries. "Ek krije de bern in brief mei nei hûs foar de âlden. Ek dy ha in hiel wichtige rol by it toskepoetsen."