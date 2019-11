Schulting pakt goud op 1000 meter yn Salt Lake City

Rianne de Vries kaam net fierder as de kwartfinale fan de 1000 meter. Daan Breeuwsma kaam yn de B-finale fan de 1000 meter yn aksje en einige op it twadde plak.

By de ôflossing wiene der gjin medaljes foar Nederlân. Sawol de manljus- as de frouljusploech einigen op it fjirde plak krekt njonken it poadium.