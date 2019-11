Mynbougegevens en -rapporten stean fol flaters

Yn winningsplannen wurde de ferwachtings oer hoefolle gas der út in fjild helle wurdt geregeld te leech ynskatten. Ek hjirfan is in dúdlike tendins te sjen mei ûnder oare foarbylden yn Diever (Dr), Weststellingwerf (Fr) en Eesveen (Ov). Winbedriuwen hawwe finansjeel en juridysk belang by it opjaan fan in legere produksje, omdat je dêrmei ûnder de ferantwurdlikheid foar skea en de wetlike ferplichting foar in djoere miljeu-effekt rapportaazje (MER) útkomme kinne. It ûntbrekken fan in MER of in miljeufergunning sjogge je wol mear werom.

Plannen wurde letter oanpast

As de mynbou-aktiviteit ien kear fergund en opstarten is, docht út ferfolchûndersiken bliken dat de gegevens of de konsekwinsjes meastentiids dochs oars binne mei hegere risiko's. Mar dan binne de fergunnings al ferliend. Yn Nederlân kinne je dy net samar ynlûke. Op dat stuit wurde de plannen oanpast oan de echte situaasje en kin de winner troch mei syn wurk. Mei alle risiko's dy't dêr by hearre.