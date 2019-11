Danny Noppert wis fan Grand Slam nei twadde plak yn World Series Finals

Om't de World Series Finals in ynvitaasjetoernoai is, mei meardere spilers dy't útnûge binne, telt it prizejild net mei foar de wrâldranglist. De finale smyt Noppert lykwols wol sa'n 35.000 euro op.

Grand Slam wis

Nettsjinsteande it ferlies yn de finale is Danny Noppert no wis fan dielname oan de Grand Slam of Darts. Dat tv-toernoai wurdt fan 9 oant en mei 17 novimber spile yn it Ingelske Wolverhampton.