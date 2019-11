Ein oan rige fan seges UNIS Flyers: iishockeyers ferlieze yn Dútslân

It wie in fysike wedstriid. Oan it ein fan de twadde perioade wie der sels wat opskuor tusken beide ploechen.

Trevor Peterson makke úteinlik it iennige Fryske doelpunt yn it Dútske Neuwied, dat mei de bus op sa'n 4,5 oeren riden fan It Hearrenfean leit.

Tredde plak

Nettsjinsteande it ferlies steane de Flyers noch op it tredde plak yn de Inter Region Cup. EHC Neuwied stiet mei trije oerwinningen boppe-oan yn de ynternasjonale kompetysje.