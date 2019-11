Johnny Jansen: "Ik heb bij het hele team het gevoel: kom op man, er zit meer in!"

Neffens Jansen hie der yn Den Haach wol mear ynsitten. "Ik zeg niet dat we het verdiend hadden te winnen, maar ik vind wel dat we mogelijkheden kregen. Uiteindelijk waren we niet goed genoeg."

Hearrenfean kaam yn Den Haach net fierder as 1-1. "We hebben gezegd dat het stabieler moet worden," seit Jansen. "We willen minder goals tegen krijgen. Het fundament ligt goed. Nu gaat het erom dat we vanuit dat fundament stabieler en dominanter worden. Maar ik ben tevreden over hoe het elftal erop staat."

Sjoch hjirûnder nei de folsleine reaksje fan Johnny Jansen nei de wedstriid.