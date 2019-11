Noppert yn kreaker nei finale World Series Finals

Dave Chisnall, de nûmer tsien fan de wrâld, pakte de earste leg fan de heale finale. Hy like ek de twadde binnen te heljen, mar seach Danny Noppert 141 útsmite op dûbel tolve. De Ingelskman wie dêrnei wer by de les en gie mei in foarsprong fan 3-2 it earste skoft yn.

Fan dat stuit ôf gie it nivo fan de Jouster darter omheech. Mei inkelde goeie finishes rûn Noppert út nei in 6-4 foarsprong. Nei it twadde skoft sakke syn gemiddelde wer wat, wêrtroch't Chisnall wer bykomme koe: 7-6. Beide manlju pakten de folgjende legs en makken harren op foar in spannende slotfaze.