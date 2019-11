FIDEO: Sa klinkt Boudewijn de Groot yn it Frysk

Yn in spesjale útstjoering fan it telefyzjeprogramma Noardewyn Live is de CD 'Boudewijn de Groot yn it Frysk' presintearre. Dêrop steane hertalingen fan de nûmers út de begjindagen fan De Groot.

Hjirûnder binne de moaiste nûmers út dat programma te sjen.