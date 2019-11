Letitia de Jong revansearret har op 1.000 meter, ek tickets foar Antoinette de Jong en Wüst

Letitia de Jong kaam sneontemiddei mei in sechsde plak noch fjouwer hûndertsten te koart foar in startplak foar de wrâldbekers op de 500 meter. Ditkear wie de Friezinne nei har rit al wis fan in plak by de beste fiif. Mei noch fjouwer froulju te gean pakte se de lieding mei 1.15,12. Yn de twa ritten dêrnei wiene allinnich Ireen Wüst en Jorien ter Mors noch flugger.

Tûzensten ferskil

Foar Antoinette de Jong wie it lang ûndúdlik of se in ticket pakke soe. De 24-jierige reedrydster stie mei noch ien rit op it programma fjirde mei 1.15,51. Wüst wie yn dy lêste rit in stik flugger, mar Sanneke de Neeling ride krekt as Antoinette de Jong 1.15,51. Uteinlik wie de Friezinne trije tûzensten flugger as De Neeling en dus gie de fiifde pleats en it ticket nei Antoinette de Jong.

Helga Drost (Akkrum), Anice Das (Wolvegea), Marijke Groenewoud (Hallum), Femke Kok (Nij Beets), Janine Smit (It Hearrenfean), Michelle de Jong (Rottum) en Myrthe de Boer (Skarsterbrêge) kamen tekoart foar in startplak op de 1.000 meter op de wrâldbekers.

Sjoch hjirûnder nei de reaksjes fan Letitia de Jong en Antoinette de Jong.