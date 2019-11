Molenhuis wint Berenloop op Skylge

Olfert Molenhuis hat fan begjin ôf oan op kop rûn. Ferline jier wûn hy de heale maraton, en no woe er in oanfal dwaan op it parkoersrekôr. Dat stiet op namme fan Remon van Lunzen út Ljouwert. Dy sette yn 2010 in tiid del fan 2:27:20.

Nei 25 kilometer lei Molenhuis noch moai op skema foar dat rekôr. Hy lei doe al 1.45 min. foar op de nûmer twa Iwan Kamminga en 4.45 min. op Willem de Boer. Mar it lêste ein oer it strân eiste syn tol.

Erik Negerman út Boalsert einige as twadde Fries op it fiifde plak. Foar Negerman, sânfâldich winner fan de heale maraton, wie it syn debút op de hele maraton fan Skylge.

