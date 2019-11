Danny Noppert mei muoite nei heale finale World Series Finals

Yn it begjin fan de wedstriid hie Noppert it efkes dreech. Tsjinstanner White skoarde better, wylst Noppert muoite hie de trippels te finen. Oant 2-2 gie it lykop, doe't Danny Noppert de wichtige fyfde leg foar it skoft pakte.

Fan doe ôf wie de Jouster oppermachtich. By in stân fan 4-3 pakte Noppert trije legs op rige om mei 7-3 it twadde skoft yn te gean. Dêrnei wie it noch spannend. De Fries miste mear as tsien pylken foar de winst en liet White weromkomme oant 9-9. Yn de beslissende leg koe Noppert úteinlik fia dûbel seis nei de heale finale gean.

Noppert hope dat er yn de finale Raymond van Barneveld net tsjinkomt, sei er.