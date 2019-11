Radiomakkers prate op de radio oer de radio: "De radio stiet ûnder druk"

Dat de radio ûnder druk stiet, blykt neffens De Haan út de sifers. "Yn 2013 harken we as Nederlanners noch 2 oeren en 16 minuten deis nei de radio, yn 2015 wie dat 2 oeren en 8 minuten, en yn 2018 noch mar 1 oere en 53 minuten."

"Gizele troch it medium"

De sifers fan De Haan geane oer live-radio, net oer podcasts. Dy wurde hieltyd populairder. It is ek in radiofoarm, mar neffens radiofanaat en audiotechnikus Karel Post is dêr in probleem mei.

"Jo moatte der foar sitten gean, krekt as foar telefyzje. Radio is it iennige medium dat jo oan ha kinne as jo bygelyks in auto reparearje. By de radio wurde jo net gizele troch it medium."