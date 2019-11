Anema pakt tredde ticket mei twadde plak op 5.000 meter, De Jong fjirde

Anema ride yn rit fjouwer as earste fan it dielnimmersfjild ûnder de sân minuten: 6.57,58. Dêrmei helle se goed fiif sekonden fan har persoanlik rekôr ôf en wie se mei noch twa ritten te gean al wis fan in startplak op de wrâldbekers. Op de 1.500 en 3.000 meter ride se dit wykein ek al in persoanlik rekôr.

De Jong ride yn de sechde en lêste rit tsjin baanrekôrhâldster Esmee Visser. Beide froulju giene lang lykop, mar de Friezinne koe it tempo fan Visser healwei net mear byhâlde. Ek de tiid fan Anema wie úteinlik net helber foar De Jong. Se einige yn 6.59,69 as fjirde. De rydster fan Rottum pleatste har earder dit wykein mei twa kear in twadde plak ek al foar de wrâldbekers op de 1.500 en 3.000 meter.