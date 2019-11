Auto yn de sleat njonken A7, bestjoerder poater

Doe't de helptsjinsten by it plak fan it ûngelok oankamen, wie de bestjoerder poater. It is dus ek net dúdlik wat der krekt bard is, of wannear't de auto fan de dyk rekke is. Rykswettersteat hat ien rydstrook ôfset om feilich wurkje te kinnen.

De plysje docht ûndersyk nei it ûngelok.