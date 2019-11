FNP wol miljoenediskusje oer turnhal út jierbegrutting helje

By Sportstêd Hearrenfean moat in nije topturnhal komme. Dat wolle Topsport Noord, turnbûn KNGU, NOC*NSF en ek de gemeente Hearrenfean. Dy hat de frege 1,2 miljoen opnommen yn de begrutting om de nije hal te realisearjen.

De FNP fynt lykwols dat sa'n bedrach op in grutter poadium bepraat wurde moat. "We krije it gefoel dat in wichtich beslút oer 1,2 miljoen fuort stoppe wurdt yn in begrutting foar in hiel jier", stelt de fraksje. "In beslút oer safolle jild en in plan wêr't de ried noch net earder oer praat hat, fertsjinnet in grutter poadium."

De fraksje komt dêrom tongersdei by de behanneling fan de begrutting mei in foarstel om it jild foar de turnhal net fuort beskikber te stellen. Se freegje it kolleezje om mei in riedsfoarstel te kommen, dat dan earst yn de kommisje en letter yn de ried bepraat wurde kin.