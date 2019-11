Noppert yn kwartfinale World Series nei winst op Anderson

Noppert hat yn syn partij nea yn de problemen west. Binnen in koart skoft tiid stie Noppert op in 4-0 foarsprong. Dêrnei koe Anderson ien leg pakke. Nei it skoft denderre Noppert fierder. In 104-fimish brocht him op 5-1 en yn de lêste leg koe hy mei dûbel fjouwer útgoaie. Anderson like lêst te hawwen fan fysike problemen, mar Noppert luts him dêr neat fan oan.



De kwart-, heale- en finale wurde snein spile. Noppert moat yn de kwartfinale tsjin Ian White, dy't Peter Wright sneon fersloech.