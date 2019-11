Aris Ljouwert ûnderút by konkurrint Den Helder Suns

De Ljouwerters kamen yn Noard-Hollan goed út de startblokken. Nei it earste kwart stie in 20-15 foarsprong op it boerd. Dat goede spul koe Aris lykwols net fêsthâlde yn it twadde kwart en dus seagen de Fryske basketballers by it skoft tsjin in 39-30 efterstân oan.

Nei it skoft

De Belgyske coach fan Aris, Ferried Naciri, koe it spul fan syn ploech yn it skoft mei taktyske oanwizings skynber net nei in heger nivo tille. It tredde kwart gie nammentlik ek ferlern. Mei noch ien kwart te gean seach Aris tsjin in hast net te oerbrêgjen 66-50 efterstân oan.

It lêste kwart gie noch mei 13-8 nei de Friezen, mar dat wie net genoch foar in oerwinning. Den Helder wûn dus úteinlik mei 74-63.

Lêste plak

Troch de nederlaach steane de Ljouwerters mei twa punten út acht wedstriden op it lêste plak. De iennige oerwinning dy't Aris oant no ta pakte, wie in reglemintêre 20-0 oerwinning tsjin ZZ Leiden. Apollo Amsterdam hat likefolle punten as Aris, mar wol in better ûnderling resultaat en stiet dus op it achtste plak.