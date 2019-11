Visser wint 3000 meter, De Jong en Anema nei wrâldbekers

Reina Anema sette de earste tiid del mei har nije persoanlike rekôr. Se ride 4.01,80 en dat is hast trije sekonden rapper as har eardere bêste tiid. Esmee Visser en Carlijn Achtereekte dûkten dêr mei in dikke sekonde ûnder en dêrnei moast Anema ôfwachtsje. Wüst like ienfâldich nei in goeie tiid te riden, mar klapte oan de ein hielendal yn elkoar. Yn de lêste rit kamen Melissa Wijfje fan Gewest Fryslân en Antoinette de Jong noch ûnder har tiid, wêrtroch Wüst bûten de top fiif fûl.

Sjoch hjirûnder nei de reaksjes fan Ireen Wüst, Antionette de Jong en Reina Anema.